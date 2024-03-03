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لفترة محددة.. موظفو تعاونية الدولة يعلقون إضرابهم

منذ ساعة واحدة
موظفو تعاونية موظفي الدولة

موظفو تعاونية موظفي الدولة

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أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأحد 3\3\2024، أنها قررت تعليق الإضراب بشكل موقت لفترة محددة “وذلك بانتظار تقاضي الموظفين التقديمات والزيادات المالية التي أقرت لموظفي الادارة العامة عملاً بمبداً العدالة والمساواة”.

فيما كان أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة، في بيان، التوقف التوقف القسري عن العمل، ابتداءً من الخميس ١ شباط ٢٠٢٤.

وجاء في البيان السابق: “حيث أن لا عمل دونَ أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهايةٌ يصبح بعدها العمل نوعاً من أنواع السُخرة، وحيث أن التزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا المادية والمعنوية والإنسانية، وحيث أن الأزمة ما زالت تلقي بأثقالها على عاتقنا وحدنا كموظفين، وذلك بعد تسوية أوضاع جميع القطاعات الأخرى، وحيث أننا كموظفي تعاونية موظفي الدولة لا نتسحق كل هذا التجاهل لمطالبنا المحقة والتي سنعمل على تحقيقها ولا مجال لذكرها في هذا البيان، ومواكبةً لإعلان الإقفال التام والإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، نعلن نحن موظفو التعاونية التوقف القسري عن العمل ابتداءً من نهار الخميس ١ شباط ٢٠٢٤..

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