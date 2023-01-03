لقاءات لبرّي في عين التينة.. وجلسة للجان المشتركة الخميس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر ياسر علوي، حيث تم عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

كما التقى بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في زيارة شكر للرئيس بري على التعزية بوفاة شقيقته. وتم خلال الزيارة البحث في الأوضاع العامة وخصوصاً الأمنية منها.

من زوّار بري، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين عبد الإله النصراوي، وكان بحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان العراق.

على صعيد آخر، دعا بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 5 كانون الثاني، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.