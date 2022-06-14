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لقاء بري وهوكشتاين: ما تبلغه من رئيس الجمهورية متفق عليه

منذ 7 ساعات
نبيه بري

نبيه بري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.

استمر اللقاء قرابة الساعة وعشر دقائق، أكد في خلاله الرئيس بري للموفد الاميركي “أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من اللبنانيين كافة.

وأشار رئيس المجلس الى “ان النقاش تمحور في الشكل المتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما ان إتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر إستنادا الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرارية اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم وما يجري الآن هو مخالف للإتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع”.

وشدد الرئيس بري على انه في “موازاة حرص لبنان على إستخراج ثرواته هو ايضا يحرص على الحفاظ على الإستقرار” .

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد جوزاف عون حيث تم عرض للاوضاع العامة سيما الأمنية منها”.

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