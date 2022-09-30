الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين الأبيض ووفد من البنك الدولي لبحث تعزيز خدمات الرعاية الصحية

منذ 14 دقيقة
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال “فراس الابيض”، في مكتبه، وفدًا من البنك الدولي ترأسه المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي “كيكو ميوا” والخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان “رونالد جوميز سواريز” وأخصائية الشؤون الصحية “فرح اصفهاني”.

واستعرض اللقاء المشاريع الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية في مجال الدواء والاستشفاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية.

وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ مشاريع عدة ممولة من قرض سابق من البنك الدولي بلغت قيمته 120 مليون دولار، لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد -19 ولدعم الاستشفاء.

بالإضافة الى قرض جديد يُناقَش حاليا في اللجان المختصة في مجلس النواب قبل عرضه على الهيئة العامة للموافقة النهائية.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي عن تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد.. "لا شيء سيحصل فورا وفجأة"
    وزير الاتصالات جوني القرم
    تلاعب بأسعار بطاقات الخليوي.. ووزير الاتصالات يتحرك
    وزير التربية عباس الحلبي
    قرار لوزير التربية بشأن العام الدراسي الجديد.. إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    إطلاق نار (تعبيرية)
    قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
    الرئيس نجيب ميقاتي
    حلحلة في ملف تأليف الحكومة.. ماذا عن شروط باسيل؟