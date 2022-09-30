لقاء بين الأبيض ووفد من البنك الدولي لبحث تعزيز خدمات الرعاية الصحية

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال “فراس الابيض”، في مكتبه، وفدًا من البنك الدولي ترأسه المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي “كيكو ميوا” والخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان “رونالد جوميز سواريز” وأخصائية الشؤون الصحية “فرح اصفهاني”.

واستعرض اللقاء المشاريع الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية في مجال الدواء والاستشفاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية.

وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ مشاريع عدة ممولة من قرض سابق من البنك الدولي بلغت قيمته 120 مليون دولار، لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد -19 ولدعم الاستشفاء.

بالإضافة الى قرض جديد يُناقَش حاليا في اللجان المختصة في مجلس النواب قبل عرضه على الهيئة العامة للموافقة النهائية.