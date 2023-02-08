الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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لقاء بين "اللقاء الديموقراطي" ومعوّض: لخارطة طريق أساسها لبننة الرئاسة

منذ 38 دقيقة
وفد "اللقاء الديموقراطي" وميشال معوض

وفد "اللقاء الديموقراطي" وميشال معوض

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أشار النائب وائل أبو فاعور بعد زيارة وفد من “اللقاء الديمقراطي”، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض إلى أننا “مشينا في طريق الاستحقاق الرئاسي سويًّا على مبادئ وأسس مشتركة وهي تتمثل بالحرص على الشراكة الوطنية وفق اتفاق الطائف”.

وتابع أبو فاعور: “لم نرشّح معوّض كشخص إنّما كمبادئ ونموذج، وأردنا أن نحشد المزيد من الأصوات وعملنا على إقناع البعض بهذا الترشيح ونحن نبحث عمّا يمكن أن يقود الأمور قدماً”.

إلى ذلك، لفت أبو فاعور إلى أنه “لا تبدو الأمور رئاسيًّا واعدة حتى اللحظة وليس لدينا أي مرشّح آخر ولكنّنا نسعى ونبحث عن حلّ وتسوية وكلّ تأخير يحمّل المواطن المزيد من الأعباء”.

بدوره، أكد معوض أن “هذا الاجتماع ضروري لرفع مستوى التنسيق وللتوافق على خريطة طريق للمستقبل وبالنسبة إليّ البُعد الشخصي تفصيل وترشيحي عنوان لخارطة طريق أساسها لبننة هذا الاستحقاق”.

وشدد على أننا “اليوم أمام كارثة إنسانية والمطلوب تضافر الجهود”، موجهًا “تحيّة للجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر الذين تطوّعوا في عمليّات الإنقاذ وهم يمثلون وجه لبنان الحقيقي”.

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