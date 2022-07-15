الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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لقاء بين جنبلاط وعطالله.. وهذا ما تم البحث به

منذ ساعة واحدة
جنبلاط وعطالله

جنبلاط وعطالله

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أكد النائب غسان عطالله أننا في أزمة كبيرة جداً لم يشهدها لبنان حتى في فترة الحرب والمطلوب تعاون جميع الفرقاء للتخفيف من معاناة الناس خصوصاً وأنه ينتظرنا موسم سياحي واعد.

وقال عطالله لـmtv: “أنا أول من استلم ملف “التيار” و”الاشتراكي” ولقاء ثانٍ جمعني برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكانت الأجواء جيدة جداً في اللقاءين بما فيه خير المنطقة وأهلها ولم نتحدث عن تشكيل الحكومة والرئاسة إنما عن الجبل كما بحثت مع شيخ العقل ما يمكن أن نقدمه معاً لمنطقتنا والتوترات لا توصل الى نتيجة”.

وأضاف: “نحضّر كنواب “التيار” عريضة قانونية حول انفجار المرفأ لإيجاد حل لموضوع بدري ضاهر والموقوفين وهذا الموضوع أصبح خارج القانون ودور كل نواب المجلس أخذ موقف موحّد لمنع هذا الظلم”.

وأشار إلى أن الجرّة لم تنكسر مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهو الذي لا يريد تشكيل الحكومة ويفضل البقاء من دون أخذ أي قرار.

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