لقاء بين فياض وشيا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في مكتبه في الوزارة، وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في ٢١ حزيران المنصرم، وقد هنّأته شيا على التوقيع.

كما وضعت شيا فيّاض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضاً.

وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، وأشارت إلى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من إرتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها.

من جهة أخرى، إلتقى بري ​السفيرة الأميركية​ ​دوروثي شيا​، حيث إطّلع منها على تطور الإتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي آموس هوكشاتين حول ملف ​ترسيم الحدود البحرية​ .