الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين ميشال ضاهر ومولوي.. وهذا ما تم بحثه

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

زار النائب ميشال ضاهر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى خلال اللقاء عرض للوضع الأمني والأوضاع العامة في البلاد.

وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وخطورة الموقف من استمرار بقائهم في لبنان مما سيؤدّي الى المزيد من تآكل الاقتصاد واستهلاك البنية التحتية وصولاً الى هجرة الشباب وضرب الكيان اللبناني.

كما تناول اللقاء موضوع إعادة العمل بالقرار الذي يسمح للبلديات بإصدار رخص بناء استثنائية لمن لا يملك إفادة عقارية بـ٢٤٠٠ سهم، وهي حالات عدة في المناطق النائية وخصوصا بلدات قضاء زحلة، وقد وعد معاليه النائب ضاهر بأن الموضوع قيْد الدرس وسيصدر خلال أيام قرارًا للسماح للبلديات بإعطاء استثناءات ولكن ضمن ضوابط تضعها وزارة الداخلية لضمان السلامة ومنع العشوائية في حركة العمران.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة الجنوبية تشتعل.. تصعيدٌ جديد تشهده المنطقة
    النائب ملحم خلف
    خلف: لنأتِ فوراً إلى الجلسة الحكمية ولنباشر بانتخاب رئيس للجمهورية
    الحلبي ممثلاً برّي وميقاتي رعى إطلاق إسم "جان عبيد على متوسطة النهضة الرسمية"

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل خارج "التيار"!
    عناصر من حزب الله
    استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
    رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
    خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم