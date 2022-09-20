لقاء بين وفد صندوق النقد والهيئات الاقتصادية اللبنانية

زارت بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان برئاسة أرنستو ريغو راميريز والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما وفريق عمل الصندوق، غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث التقى وفد الصندوق الهيئات الإقتصادية اللبنانية التي أطلعته على تفاصيل خطتها للتعافي المالي والاقتصادي.

وتم التطرق أيضاً الى خطة الحكومة ومدى مواءمة الخطتين لأهداف التعافي التي يصبو اليها المجتمع اللبناني.

في سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمرا صحافيا في مكتبه، بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي ‏يزور لبنان‎.‎

وقال سلام في ختام الاجتماع: في اجتماعنا اليوم تطرقنا لكل ‏التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية ‏المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح ‏وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق”.‎