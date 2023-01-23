لقاء جمع بين الحزب والتيار الوطني الحر.. المجالس بالأمانات

يشهد لبنان على ازمة رئاسية كبيرة دون توافق بين الاطراف السياسية الى هذه اللحظة على اسم مرشح واحد مشترك بين الاحزاب، في وقت لايزال النواب التغييرين في اعتصامهم داخل المجلس مطالبين بانتخاب رئيس باسرع وقت.

هذا وقد زار وفدٌ من “حزب الله”، يضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، ميرنا الشالوحي للقاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

وقال حسين الخليل بعد لقائه باسيل: “عرضنا للملف الرئاسي بإسهاب خلال اللقاء”، لافتاً إلى أنّ “قرار المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتّخذه في حينه”.

وأضاف: “لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نتناصح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام”.