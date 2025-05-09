الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء رئيس الحكومة مع السفير الأسترالي: تأكيد على متانة العلاقات ودعم استقرار لبنان

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا سفير اوستراليا في لبنان Andrew Barnes اندرو بارنز حيث تم التاكيد على متانة العلاقات بين البلدين ، وقد نوه السفير بارنز بدور الجالية اللبنانية في مختلف القطاعات في اوستراليا، مؤكدا تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره، كما تم استعراض التعاون القائم بين اوستراليا ولبنان، لا سيما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من رجال اعمال واختصاصيين وجرى البحث في خطة التعافي والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة.

والتقى رئيس الحكومة السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي الذي وضع امكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم .

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبد الله
    عبد الله لصوت بيروت : ربما تعطي الإنتخابات البلدية بعض المؤشرات لتنامي أو ضعف القوى السياسية
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: للتجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية
    سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري
    بخاري ينسّق الخطوات التحضيرية لموسم الحج في لقاء خاص

    الأكثر قراءة

    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!