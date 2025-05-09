لقاء رئيس الحكومة مع السفير الأسترالي: تأكيد على متانة العلاقات ودعم استقرار لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا سفير اوستراليا في لبنان Andrew Barnes اندرو بارنز حيث تم التاكيد على متانة العلاقات بين البلدين ، وقد نوه السفير بارنز بدور الجالية اللبنانية في مختلف القطاعات في اوستراليا، مؤكدا تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره، كما تم استعراض التعاون القائم بين اوستراليا ولبنان، لا سيما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من رجال اعمال واختصاصيين وجرى البحث في خطة التعافي والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة.

والتقى رئيس الحكومة السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي الذي وضع امكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم .