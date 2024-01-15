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لقاء سيدة الجبل: التسليم بواقع سقوط الدولة في أيدي إيران "خيانة وطنية"

منذ ساعة واحدة
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل

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شدّد “لقاء سيدة الجبل” على أن “الاستمرار في موقف الانكار والتسليم بواقع سقوط الدولة اللبنانية في أيدي إيران من خلال مَن يوالونها بات خيانة وطنية”.

ودعا اللقاء بعد اجتماعه الدوري في مقره في الاشرفيه “كل مواطن وسياسي ومتعاطٍ للشأن العام الى تحكيم ضميره ووطنيته، وأن يتّخذ قراره: لبنان أولاَ أو إيران أولاَ؟”.

كما شدّد على أن كل محاولة من فلسطينيين أو لبنانيين لإعادة بلادنا الى 1969 أو 1975 مرفوضة.

واعتبر اللقاء أن الأمم تتطلع الى الأمام وتخطط لعشرات السنوات المقبلة، واللبنانيون شعبٌ حيّ ليس عليه سوى الاعتراف أولاَ بأن دولته أسيرة بين أيدي الايرانيين وحلفائهم، والسعي تالياً إلى تحريرها من خاطفيها بكل الوسائل المتاحة. وهذا أبسط الإيمان بلبنان.

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