لقاء سيدة الجبل: لإطلاق “المقاومة السيادية” ضد الإحتلال الإيراني المتمثل بحزب الله وسلاحه

اعتبر لقاء سيدة الجبل “أن يخصص قداسة البابا فرنسيس لبنان واللبنانيين وخلال أقل من أسبوع بمداخلتين الأولى لمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثانية كانت بفقرة مستقلة في رسالته التقليدية الميلادية إلى “مدينة روما والعالم”، إنما يدل على اهتمام مميز وعاطفة خاصة نحو لبنان، وعلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع اللبناني وانهياراته الانحدارية والمتتابعة”.

ولفت في بيان، الى إن “الاهتمام البابوي الاستثنائي كان في الرسالة الجامعة الموجهة إلى جميع اللبنانيين من دون أي تمييز ويعكس حرصا شديدا على لبنان كرسالة حرية ومثال للتعددية والعيش المشترك، في مقابل دعوته الزعماء السياسيين إلى التركيز على واجبهم في “السعي وراء المصلحة العامة وتكريس عملهم ووقتهم في سبيل خدمة الشعب والوطن والدولة”، وليس السعي وراء مصالحهم وطموحاتهم السياسية”.

وأكد اللقاء بعد اجتماعه الدوري، تمسكه برسالة البابا فرنسيس الموجهة إلى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان سياسيا من خلال ابقائه خارج الصراعات والتوترات الإقليمية، معتبرا أن السبيل إلى ذلك هو في التمسك بالتطبيق الحرفي لاتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية، لذلك فان الكنيسة المارونية التي هي جزء من الكنيسة الرسولية مؤتمنة للعمل على جعل رسالة البابا فرنسيس أساسا سياسيا لبنانيا وهو ما عبر عنه غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

ودعا اللقاء “في نهاية العام الذي عانى فيه اللبنانيون من ويلات وأهوال سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية كللها إنفجار المرفأ في الرابع من آب، جميع اللبنانيين المخلصين إلى إطلاق “المقاومة السيادية” ضد الإحتلال الإيراني المتمثل بحزب الله وسلاحه غير الشرعي”.