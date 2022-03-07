لقاء سيدة الجبل: لا مكان لثقافة الإرهاب بيننا

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، حسن عبود، حبيب خوري، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، رالف غضبان، ربى كبارة، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطاالله، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جودية، فتحي اليافي، لينا التنير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، منى فياض، مياد صالح حيدر، نورما رزق، نبيل يزبك وعطاالله وهبة.

وأصدر بيانا استهله بالاشارة الى “تعرض أعضاء من “لقاء سيدة الجبل” و”المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”: نيللي قنديل، شفيق بدر وبهجت سلامة لاعتداء

موصوف لأنهم سألوا “من هو قاسم سليماني ولماذا رفعت صورته في معرض ثقافي؟”.

وأعلن “تضامنه الواضح مع الناشطين”، وطالب “السلطات المعنية بفتح تحقيق في ما حصل”.

ولفت الى أن “وجود جهاز أمني تابع لـ”حزب الله” لحماية صورة في معرض ثقافي برسم الرأي العام”.

واشار “اللقاء” الى انه “فوجئ بتحول معرض الكتاب العربي في بيروت الى معرض الكتاب الفارسي، فالاحتلال الإيراني للبنان يتحول تدريجا، ككل الاحتلالات، إلى احتلال ثقافي بدءا بروضة الأطفال، وهذا الأخطر”.

وطالب “رئيس الحكومة والوزراء المختصين بالإسراع في التحقق القانوني الفعلي من البرامج والنشاطات المدرسية في المدارس التي تحت سيطرة “حزب الله”، وبإزالة صور القيادات الفارسية من بيروت وكل المناطق وعلى رأسها صور وكيل الاحتلال السابق قاسم سليماني، اذ لا مكان لثقافة الإرهاب بيننا”.

ورأى ان “حرب روسيا على اوكرانيا اضافت تعقيدا الى تعقيدات حياة اللبنانيين التي وصلت الى حدود الفقر والعوز وانهيار القطاعات المنتجة والحيوية، وكأنه كان ينقصنا اندلاع “ميني” حرب عالمية، نعرف كيف بدأت ولا نعرف كيف تنتهي وما هي انعكاساتها السياسية والاجتماعية علينا، لكن هذه الحرب أدت مع بدايتها إلى انعكاسات مباشرة منها:

– انخفاض الكلام على الانتخابات وتكهنات حيال صمود موعدها في 15 ايار ومعاني نتائجها في ظل احتلال ايران للبنان، مع الإشارة إلى تأكيد موقفنا بوجوب إحترام المواعيد الدستورية.

– بداية قلق حقيقي حيال سعر المحروقات وتوافرها ووصول القمح الى لبنان.

– انعكاسات الازمة على مفاوضات فيينا وارتدادها علينا في حال فشلها”.