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لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية: رهان الراي العام على الاصلاح بمعزل عن السلاح سقط

منذ 4 دقائق
لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية

لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية

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دان “لقاء سيدة الجبل” و”حركة المبادرة الوطنية” “مهزلة إقرارالتحقيق الجنائي والذي استثنى مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة، ناهيك عن اكتشاف اللبنانيين تخوف كل مؤسسات السلطة الوطنية والسياسية والمصرفية من كشف حساباتهم أمام الرأي العام”.

وأكّد المجتمعون “ألا إصلاح ممكناً في ظل “ديكتاتورية السلاح” التي يمثلها حزب الله الحاكم والمتحكم بالدولة ويأخذها رهينة أجندة فارسية، في ظل سكوت تام عن الخروج المتمادي على الدستور وقرارات الشرعية الدولية”.

وقالوا: “إذا كان اللبنانيون قد ملوا من الحديث عن الفشل السياسي لكل أركان المنظومة، فإنهم لن يكلوا عن النضال السياسي في مواجهة الوصاية الإيرانية لإسقاطها ولنزع السلاح غير الشرعي، والزمن الفاصل عن تحقيق آمال اللبنانيين بوطن سيد حر ومستقل لم يعد بعيداً على الإطلاق”.

وشدد المجتمعون على أن”لقاء سيدة الجبل” و”حركة المبادرة الوطنية” يناضلان لرفع وصاية ايران عن لبنان، والدعوة اليوم هي الى كل النخب السياسية والاحزاب السيادية وقادة الرأي واللبنانيين الى الوحدة حول اولوية سيادة واستقلال لبنان. لقد برهنت التجربة ان التسوية مع حزب الله سقطت، ورهان الراي العام على الاصلاح بمعزل عن السلاح سقط أيضاً.

وأكّدوا ان ضرورة إستعادة السيادة تبدأ باستقالة رئيس الجمهورية، كخطوة أولى لإسقاط كل السلطة السياسية بكل تراتبيتها الدستورية.

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