لقاء صحيّ في إقليم الخروب.. وخطة طوارئ للمؤسسات الاستشفائية!

عقد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، لقاء صحيًا لمنطقة إقليم الخروب، في دارته في شحيم – الشميس، لوضع خطة طوارئ للمؤسسات الاستشفائية العاملة في المنطقة.

وقد شارك في اللقاء مدير مستشفي سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، والأطباء كمال مراد وجميل مراد عن المستشفى المركزي في مزبود، في حضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الإقليم ميلار السيد ومسؤول الملف الصحي الدكتور حسان السيد.

هذا وتم الاتفاق على تكامل خطة الطوارئ بين المؤسستين بشكل يخدم الحالات الطارئة واستكمال الخدمات الاستشفائية العادية، على أن تعتمد (مستشفى) مؤسسة عين وزين، كمركز دعم واحتياط لبعض الحالات، على اعتبار أن منطقة إقليم الخروب، خط مواجهة وتماس مع الجنوب في الحالات الطارئة، على أن يجري العمل لتأمين الاحتياطي المطلوب لضمان قيام المؤسستين بمهامهما في الظروف الاستثنائية.