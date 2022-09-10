لقاء قريب بين جعجع ونوّاب التغيير

تحدّث النائب “ملحم الرياشي”، في حديث لبرنامج “أحداث في حديث” من إذاعة “صوت كل لبنان 93,3″، عن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” بنواب التغيير الـ13، لافتًا إلى أن “نواب التغيير قدّموا مبادرة إيجابية لتوحيد الصفوف في الاستحقاق الرئاسي المقبل”.

وقال: “اللقاء السني ضروري، لأن السنّة لديهم الحق في اختيار رئيس للجمهورية”، مضيفًا: “مرشحي للرئاسة هو سمير جعجع حتى ولو لم يتبنَّ تكتل الجمهورية القوية ترشيحه، لأنني أعتبر أن البلد يحتاج إلى شخص يتمتع بشجاعة استثنائية لقيادة السفينة”.

ولفت إلى أن “القوات مصرة على انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة لأن الوضع غير سليم، وهذا يتطلب سرعة في إتمام الاستحقاق”.

كما شدّد على أنّه “لن نقبل بمرور شهرين بدون وجود رئيس جمهورية جديد، ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن لئلا نقع بفراغ رئاسي”.

وفي ملف ترسيم الحدود، أشار الرياشي إلى أن الترسيم مؤجل حتى الاتفاق على النقطة B1 و”المهم أن تكون هناك نية لخدمة مصلحة لبنان”.