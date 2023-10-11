لقاء مالي هام جمع بين وزير المال وكركي والأسمر

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن لقاء جمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال. يوسف الخليل في مكتبه صباح اليوم، مع مدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بحضور مدير عام وزارة المال جورج معرّاوي، وتم البحث في الأوضاع الصحيّة والاجتماعية في البلاد.

وجاء في البيان الصادر بعد اللقاء: “توقّف وزير المالية على أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة وبخاصّة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبّة له.

وفي هذا السياق، أعطى معالي الوزير تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقّى من رصيده المستحق وفقاً لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدّده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوم.

وعلى صعيد آخر، أبدى معالي وزير المال ارتياحه التام للدراسات التي تقوم بها إدارة الصندوق حول كيفيّة رفع تعرفات التقديمات الصحيّة والطبيّة والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه

قبل الأزمة، مبدياً استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره كصمام أمان لحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد.

وفي هذا الإطار، أبدى معالي الوزير استعداده لدفع حوالي 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي”.