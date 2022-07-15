الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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لقاء مرتقب بين باسيل وفرنجية قريباً؟

منذ 40 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان “هناك مناسبات اجتماعية يتحدث فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع بعضهما البعض وانا أرى ان اللقاء بينهما صار طبيعياً وممكن ان يكون قريباً”.

وفي حديث له عبر قناة “الجديد”، اشار المكاري الى ان “فريق الوزير سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر هم حلفاء في السياسة والخلاف بينهما اخذ حقه ومصلحة البلد تقتضي ان يكونا معا”.

ولفت الى انه “ان حصل اتفاق بين سليمان فرنجية وجبران باسيل لن يكون اتفاق محاصصة كما كان اتفاق معراب”.

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