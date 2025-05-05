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لقاء يجمع جنبلاط بشيخ العقل.. وعرض للمستجدات في لبنان وسوريا!

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 7:45 مساءً
الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط يستقبل في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى

الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط يستقبل في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى

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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، والقيادي في الحزب خضر الغضبان.

وتم خلال اللقاء، البحث في مستجدات المرحلة الراهنة في لبنان وسوريا، لا سيما أحداث جرمانا وصحنايا.

برقية تعزية

من جهة أخرى، أبرق جنبلاط، إلى رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، معزيا بوفاة نجله حمزة.

وجاء في نص البرقية: “تلقيت ببالغ الأسف خبر وفاة نجلكم المرحوم بإذن الله تعالى حمزة. إني إذ أتقدم منكم بأحر التعازي وأخلص مشاعر التعاطف، أسأل الله تعالى عز وجل أن يسكن فقيدكم فسيح جنانه وأن تكون هذه الخسارة خاتمة أحزانكم”.

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