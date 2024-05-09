لقاء يجمع دريان بوفد من الجماعة الإسلامية.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من الجماعة الإسلامية في لبنان ضم: النائب الدكتور عماد الحوت، ورئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، والمسؤول الإعلامي الشيخ وائل نجم، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كفاح الكسار.

وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وما يجري من عدوان صهيوني على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

كما استقبل مجلس أمناء وقف البر والإحسان، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب السابق عمار حوري فقال: “تشرفنا اليوم بزيارة سماحته متابعةً لمبادرة البر والإحسان للتعاون التي أطلقناها في شباط الماضي في ذكرى تأسيس الوقف، وأطلعناه على الخطوات التي قمنا بها في هذا الإطار، وسنستكمل النقاش مع سماحته بعد عيد الأضحى، بخاصا أن هذه المبادرة تبتعد عن زواريب الشأن السياسي وتلتزم بالخط الوطني العام”.