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لقاء يجمع عدوان وعبود وعويدات في قصر العدل

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 9:03 مساءً
جورج عدوان

جورج عدوان

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التقى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في قصر العدل في بيروت رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي القاضي مالك صعيبي.

تناول البحث مسار قانون استقلالية القضاء وضرورة وأهمية إقراره، علما أن مجلس القضاء كان قد واكب دراسته ومناقشته بانتداب قاض لحضور كافة الجلسات كما كان قد تقدم بملاحظاته خطيا على الاقتراح.

وأكد عدوان للحاضرين أن لجنة الإدارة والعدل قد أتمت مناقشته وسيطرح للإقرار أمام الهيئة العامة، كما أبدى للمجتمعين الهواجس المتعلقة بملفات الفساد العالقة أمام القضاء وأهمية صدور قرارات فيها بالسرعة المطلوبة لاسيما لناحية انعكاسها على صورة العمل القضائي داخليا وخارجيا.

وأكد الجميع على دور التفتيش في وضع الأمور في نصابها الصحيح قضائيا وأنه يعود للقضاء معالجة الشوائب إن وجدت ليكون لنا جميعا القضاء الذي نطمح ونركن لوجوده.

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