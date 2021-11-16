لقاح الانفلونزا في السوق بـ 20$.. بماذا ينصح البزري؟

اشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الى ان الفئة المستهدفة من تأمين الجرعة الثالثة التعزيزية هي لمن هم فوق ال 60 عاماً لان مناعتهم تكون أخف فضلاً عن الصفوف الامامية لمن يتعاون مع المرضى اي الاطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات.

ولفت في مداخلة اذاعية الى ان الكثير من اللبنانيين امتنعوا عن اخذ اللقاح وان رسالة التلقيح لم تدخل بشكل سهل على عقول بعض الاشخاص رغم اننا بدأنا موسم الانفلونزا.

ورداً على سؤال عن سعر لقاح الانفلونزا قال: ” اذا توفر اللقاح في السوق والصيدليات فسيكون بسعر 20 دولاراً اي 500 الف ليرة وهو سعر غال على غالبية المواطنين ونحن بانتظار وصول لقاحات تدعمها وزارة الصحة ومن المتوقع وصولها قبل نهاية الشهر الحالي رغم ان الكميات لن تكون كافية للسوق اللبناني”.