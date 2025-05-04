للحفاظ على أمن العملية الانتخابية.. قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة جبل لبنان

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة عمليات منطقة جبل لبنان حيث اطّلع على التدابير الأمنية الاستثنائية المتَّخَذة لحفظ أمن العملية الانتخابية، بهدف “ضمان ممارسة المواطنين حقهم الديموقراطي في الانتخابات البلدية والاختيارية”.

في هذا السياق، شددت قيادة الجيش على “ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وعدم التسبب بأي إخلال بالأمن قد ينعكس سلبًا على الانتخابات الجارية”

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة عمليات منطقة جبل لبنان حيث اطّلع على التدابير الأمنية الاستثنائية المتَّخَذة لحفظ أمن العملية الانتخابية، بهدف ضمان ممارسة المواطنين حقهم الديموقراطي في الانتخابات البلدية والاختيارية.

في هذا السياق، تُشدد قيادة الجيش على ضرورة التزام… pic.twitter.com/0uI7Aff0JY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 4, 2025