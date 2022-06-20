للمرة الأولى في لبنان.. جهاز يستخدم للكشف المبكر عن السرطان

أعلن مستشفى “​أوتيل ديو​” في بيان، أنه “تسلم من المدير التنفيذي لمجموعة (بنتا) برنار تنوري وزوجته ديانا بودرغام تنوري، جهاز (Rubina System 4K) الذي يسمح بالكشف المبكر عن ​السرطان​.

وهو يستخدم للمرة الأولى في لبنان ويشكل خطوة متقدمة في إمكانية اجراء عمليات جراحية لسرطان بطانة الرحم وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض. يتميز بطريقة عمل سهلة وفعالة ويتمتع بدقة K4 واستنساخ دقيق للألوان”.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة المستشفى ​سليم دكاش​، أن “التغلب على الأزمات يأتي من الانسان الذي يتكل على ربه وعلى رحمة السماء. ونشعر بروح التضامن الواحدة كل يوم ونشكر الله وكل من يقف بجانبنا”.

من جانبها، أعلنت ديانا تنوري، “إنشاء جمعية في مستشفى أوتيل ديو مكرسة لمواجهة السرطان عند النساء، وتهدف إلى زيادة الوعي حول سرطان النساء ودعمهن في محاربة جميع أنواع السرطان”.