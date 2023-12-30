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للمرة الثانية إحراق "شجرة الميلاد".. ريفي: طرابلس هي النور التي تحارب الظلام

منذ 58 ثانية
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2023 9:15 صباحًا
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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إستفاق أهالي مدينة الميناء على خبر إحتراق شجرة ميلاد مقابل كنيسة مار جرجس دوار البلدية.

وقد حضرت القوة الأمنية وتقوم في هذه الأثناء بسحب الكاميرات القريبة من مكان وجود الشجرة لمعرفة ما إذا كانَ الحريق شبَ جراء ماس كهربائي أو بفعل فاعل.

في سياق متصل، كتب النائب أشرف ريفي، في منشور على حسابه عبر منصّة “إكس”: “حرق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جرجس في الميناء عمل أرعن إضافي موجّه ضد طرابلس والميناء وضد الأغلبية التي تؤمن بالعيش معاً”.

وأضاف، “نحيّي الجيش الذي أوقف من أحرق شجرة الزاهرية، وندعو لتوقيف المعتدين الجدد”.

وتابع ريفي، “ستعود شجرة الميناء أجمل مما كانت”.

وختم، “طرابلس والميناء هما النور الذي يحارب الظلام”.

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