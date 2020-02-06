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للمرة الثانية خلال أسبوعين: اللبنانيون يشعرون بهزة.. وهذه درجتها

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أكد مركز بحنس أن هزة أرضية شعر بها سكان بيروت وضواحيها سُجلت عند الساعة 6:45 وموقعها هو البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين المحتلة وقوتها 4 درجات كتقدير أولي.

وفي 24 كانون الثاني، شعر سكان بيروت بهزّة أرضية استمرت نحو دقيقتين. كما شعر المواطنون في طرابلس وزغرتا والقرى المجاورة بالهزّة الأرضية أيضاً. كذلك سكان العديد من القرى والبلدات الساحلية والوسطية من محافظة عكار.

وآنذاك أفاد مركز بحنس أن مركز الهزّة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون هو تركيا، وقد بلغت قوتها 6.9 على مقياس ريختر.

وأشار المركز الى أن قوة الهزة تحدد في موقعها، ولا يمكن راهناً قياس القو الزلزالية التي شعر بها اللبنانيون.

وأوضح المركز الوطني للجيوفيزياء في بيان أن “الهزة وقعت على الفوالق الزلزالية التركية ولم يحصل أي حركة زلزالية في لبنان”.

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أكد مركز بحنس أن هزة أرضية شعر بها سكان بيروت وضواحيها سُجلت عند الساعة 6:45 وموقعها هو البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين المحتلة وقوتها 4 درجات كتقدير أولي.

وفي 24 كانون الثاني، شعر سكان بيروت بهزّة أرضية استمرت نحو دقيقتين. كما شعر المواطنون في طرابلس وزغرتا والقرى المجاورة بالهزّة الأرضية أيضاً. كذلك سكان العديد من القرى والبلدات الساحلية والوسطية من محافظة عكار.

وآنذاك أفاد مركز بحنس أن مركز الهزّة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون هو تركيا، وقد بلغت قوتها 6.9 على مقياس ريختر.

وأشار المركز الى أن قوة الهزة تحدد في موقعها، ولا يمكن راهناً قياس القو الزلزالية التي شعر بها اللبنانيون.

وأوضح المركز الوطني للجيوفيزياء في بيان أن “الهزة وقعت على الفوالق الزلزالية التركية ولم يحصل أي حركة زلزالية في لبنان”.

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