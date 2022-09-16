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للمرة الثانية في يوم واحد... مودع يقتحم بنك لبنان والمهجر في الطريق الجديدة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2022 12:08 مساءً
بنك لبنان والمهجر

بنك لبنان والمهجر

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عمد أحد المودعين إلى اقتحام “بلوم بنك” فرع الطريق الجديدة وسط زحمة كبيرة من الناس.

ومقتحم بلوم بنك في طريق الجديدة يدعى عبد صوبرا ولا يزال داخل المصرف وهو غير مسلّح.

وكشفت معلومات “النهار” عن أن حالة ذعر تعمّ جميع المصارف وسط اتخاذ إجراءات خاصة بكل مصرف، ومعلومات أولية تتحدث عن اتجاه إلى إقفال المصارف مطلع الأسبوع المقبل.

ويتكرر هذا المشهد يومياً في الأيام الأخيرة بعدما فقد المواطن الأمل باستعادة أمواله المحجوزة من قبل المصارف واستحالة سحبها إلا بـ”القطارة”.
وكان اقتحم أحد المودعين صباح اليوم الجمعة 16 أيلول 2022 برفقة إبنه مصرفاً، مُطالباً باسترداد أمواله.

وفي التفاصيل، دخل المودع محمد رضا قرقماز “بنك بيبلوس” في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، وهدّد بحرق الفرع في حال لم يحصل على وديعته.

وسادت حالة من الهرج والمرج داخل الفرع حيث تمّ احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع، وتمكّن قرقماز من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته وتسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار.

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