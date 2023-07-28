للمرّة الأولى منذ أشهر... دولار السوق السوداء تحت الـ90!

شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، فأصبح تحت عتبة الـ 90 ألف ليرة لبنانيّة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 88700 ليرة مبيع و88300 ليرة شراء.

وتنتهي في نهاية تموز، ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية.

ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة، بينها حاكمية مصرف لبنان.