الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للمرّة الأولى منذ أشهر... دولار السوق السوداء تحت الـ90!

منذ 37 دقيقة
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

A A A
طباعة المقال

شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، فأصبح تحت عتبة الـ 90 ألف ليرة لبنانيّة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 88700 ليرة مبيع و88300 ليرة شراء.

وتنتهي في نهاية تموز، ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية.

ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة، بينها حاكمية مصرف لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى كهرباء لبنان بلا كهرباء
    التدقيق مطلوب في حسابات "المركزي" لكن هل يجوز حصره به؟!
    النائب سليم الصايغ
    الصايغ: ما الذي منع تنفيذ اللامركزية حتى الآن؟
    رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر
    الأسمر يحذّر "ممّا يجري الاعداد له في الغرف السود"

    الأكثر قراءة

    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    فضل شاكر
    بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي