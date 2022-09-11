الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في هذه المنطقة

منذ 5 دقائق
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

A A A
طباعة المقال

لليوم الثالث على التوالي، خدمة الإنترنت متوقفة في مدينة الهرمل ‏وسائر قرى القضاء، من دون معرفة الأسباب، علمًا أن موظفي ‏أوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل‎.‎

وتوقفت خدمة الإنترنت والاتصالات في عدد من المناطق اللبنانية ‏بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”.‏

وبسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”، ‏توقف العمل في سنترالات الحمراء، وصيدا، والنهر، وبيت الدين، ‏والدامور والنبطية، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل.‏

وأكدت شركتا “‏IDM‏”‏‎ ‎و”‏Cyberia‏”، لخدمات الإنترنت، في بيان ‏صحفي، “توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في ‏العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    أقدم على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المنازل
    شوقي الدكاش
    الدكاش: للاتفاق على رئيس تحت سقف المواصفات التي حددتها بكركي
    المطران عودة
    عودة: لا مجال للتسويات كما في السابق!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كاميلا باركر والأمير تشارلز
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
    إيف جوبز
    بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل