لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في هذه المنطقة

لليوم الثالث على التوالي، خدمة الإنترنت متوقفة في مدينة الهرمل وسائر قرى القضاء، من دون معرفة الأسباب، علمًا أن موظفي أوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل.
وتوقفت خدمة الإنترنت والاتصالات في عدد من المناطق اللبنانية بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”.
وبسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”، توقف العمل في سنترالات الحمراء، وصيدا، والنهر، وبيت الدين، والدامور والنبطية، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل.
وأكدت شركتا “IDM” و”Cyberia”، لخدمات الإنترنت، في بيان صحفي، “توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة”.