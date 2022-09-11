لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في هذه المنطقة

لليوم الثالث على التوالي، خدمة الإنترنت متوقفة في مدينة الهرمل ‏وسائر قرى القضاء، من دون معرفة الأسباب، علمًا أن موظفي ‏أوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل‎.‎

وتوقفت خدمة الإنترنت والاتصالات في عدد من المناطق اللبنانية ‏بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”.‏

وبسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “أوجيرو”، ‏توقف العمل في سنترالات الحمراء، وصيدا، والنهر، وبيت الدين، ‏والدامور والنبطية، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل.‏

وأكدت شركتا “‏IDM‏”‏‎ ‎و”‏Cyberia‏”، لخدمات الإنترنت، في بيان ‏صحفي، “توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في ‏العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة”.‏