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لليوم الثاني.. الصليب الأحمر يدخل مساعدات لبلدتَي السماقية وحكر الضاهري

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 6:02 مساءً
إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

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أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​، أنّ “لليوم الثّاني على التّوالي، تواصل طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني وقوامها 26 متطوّعًا و6 سيّارات، عملها الإنساني، حيث قامت بإدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات ​الجيش اللبناني​ إلى بلدتَي السماقية و​حكر الضاهري​ في ​عكار​، الّلتين حاصرتهما المياه بالكامل بعد فيضان النّهر الكبير منذ ثلاثة أيّام”.

وأوضح في بيان، أنّ “المساعدات الّتي تمّ إدخالها تلقّاها أهالي البلدتين وكذلك نحو 340 عائلة سوريّة، كانت بلديّة السماقية بمساعدة فرق الصّليب الأحمر اللّبناني، قد أخلتهم من مخيّماتهم إلى المدرسة وقاعة المسجد، بعد أن غطّت المياه خيمهم. كما سيّر الصّليب الأحمر عيادةً نقّالةً وتمّت معاينة 135 مريضًا”.

وأكّد أنّه “لا يزال فريق من الصّليب الأحمر يقوم بمساعدة المحافظ، بتفعيل غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة. كما وتستمرّ طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني في عمليّات الاستجابة، لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسيّة للعائلات المنكوبة من أهالي البلدتين و​النازحين السوريين​”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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