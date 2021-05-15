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لليوم الثاني… شبان يتخطّون الجيش وأمن “حزب الله” ويجتازون الحدود

15 - مايو - 2021
آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 1:37 مساءً
شبان يجتازون الحدود

شبان يجتازون الحدود

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في اليوم الثاني على التوالي، تخطت مجموعة من الشبان الجيش اللبناني ‏وأمن “حزب الله”، ونزلت باتجاه السياج.‏ وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ‏إن قوات إسرائيلية تصدت أمس الجمعة، إلى “أعمال شغب عنيفة على ‏الحدود مع لبنان”.‎

وأضاف عبر “تويتر” أن مواطنين لبنانيين “قاموا بإثارة شغب وتمكنوا ‏من اجتياز السياج بعد أن عبثوا فيه مشعلين الحرائق‎”. ودعا أدرعي “دولة لبنان إلى تحمل مسؤوليتها ومنع تكرار هذه ‏الأعمال”، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإجتياز الحدود‎.‎

ولقي شاب لبناني أمس الجمعة، مصرعه على الحدود مع إسرائيل، خلال ‏محاولة عدد من اللبنانيين اجتياز الحدود تضامنا مع فلسطين‎.‎

وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية، جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون، قبالة مستعمرة (المطلة) الحدودية مع الجنوب اللبناني.

    المصدر :
  • النهار

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