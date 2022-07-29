لليوم الثاني على التوالي... النيران لا تزال مشتعلة في أحراج قبعيت

لا تزال النيران مشتعلة لليوم الثاني على التوالي في أحراج وبساتين قبعيت، وجهود عناصر الجيش والدفاع المدني وفريق التدخل السريع في “جمعية درب عكار” والمستجيب الاول في اتحاد بلديات جرد القيطع، متواصلة للسيطرة على النار خصوصاً في المنحدرات العالية التي يتعذر وصول سيارات الاطفاء اليها.

وأصدرت الجمعية تقريرا عن التقديرات الأولية لخسائر حريق قبعيت التي بلغت حدود الـ 10 هكتار من الاراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان)، وساهم التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتاراً على الاقل من الاحتراق. ولفت التقرير الى ان 65 في المئة من المساحة التي التهمتها النيران متضررة بشكل كبير جداً.

ويشهد لبنان سنويًّا اندلاع حرائق كارثية في غاباته، تتسع رقعتها وتقترب من المناطق السكنية وتقضي على الأراضي الزراعية والحرجية، مخلفةً أضرارًا جسيمةً على البيئة والاقتصاد، فيما تعاني الدولة من انعدام الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الحوادث الموسميّة، حتى وصل بها الأمر عند كل حريق إلى طلب النجدة من جارتها قبرص، لتزويدها بطوافات إطفاء تساعدها على وقف امتداد النيران.