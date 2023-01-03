الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا تراجعت أسعار المحروقات؟

منذ 52 دقيقة
أسعار المحروقات

أسعار المحروقات

A A A
طباعة المقال

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن “جدول تركيب اسعار المحروقات صدر اليوم، مع تراجع في سعر صرف الدولار 2100 ليرة، بحيث احتسب 42100 عوضا عن 44200 ليرة في آخر جدول من العام الفائت. ولكن ارتفاع اسعار المحروقات المستوردة خفف من حجم انخفاض الاسعار للمستهلك، لان سعر الالف ليتر بنزين ارتفع ما يقارب 21.65 دولارا و المازوت 23.15 دولارا، وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13000 ليرة لتصبح 696000 ليرة، وصفيحة المازوت تراجعت 17000 ليرة لتصبح 773000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفضت 26000 ليرة لتصبح 440000 ليرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    المفتي دريان: لحسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة
    المحروقات
    في أوّل جدول للعام 2023... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
    ريشارد قيومجيان
    قيومجيان: إرحلوا بصمت

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    الدولار والليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي يكشف: هذا ما سنراه في سعر الدولار خلال الأيام القادمة!