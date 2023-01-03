لماذا تراجعت أسعار المحروقات؟

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن “جدول تركيب اسعار المحروقات صدر اليوم، مع تراجع في سعر صرف الدولار 2100 ليرة، بحيث احتسب 42100 عوضا عن 44200 ليرة في آخر جدول من العام الفائت. ولكن ارتفاع اسعار المحروقات المستوردة خفف من حجم انخفاض الاسعار للمستهلك، لان سعر الالف ليتر بنزين ارتفع ما يقارب 21.65 دولارا و المازوت 23.15 دولارا، وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13000 ليرة لتصبح 696000 ليرة، وصفيحة المازوت تراجعت 17000 ليرة لتصبح 773000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفضت 26000 ليرة لتصبح 440000 ليرة”.







