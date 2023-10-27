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لماذا رفضت معراب زيارة باسيل؟.. عقيص: القوات اليوم بين حدّين

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 1:07 مساءً
جورج عقيص

جورج عقيص

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اعتبر النّائب جورج عقيص، أن “القوات اليوم بين حدّين، الأوّل مقاطعة أيّ جلسة نيابيّة تشريعيّة في غياب رئيس للجمهورية، والثّاني الأمن القومي بشغور مركز قائد الجيش”.

وكشف في حديث لِـ”صوت كل لبنان”، عن “اجتماع في معراب اليوم لدراسة كل الاحتمالات”.

وقال عقيص: إن “أي موقف يصدر عن الاجتماع سيكون موضع بحث مع الأفرقاء في المعارضة”.

وبالنسبة إلى رفض معراب زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لفت إلى أن “باسيل لم يحمل مبادرة والمطلوب غير مفهوم”، مؤكّدًا أنه “لم يتصل بمعراب لأخذ موعد بل تواصل مع المعارضة من أجل الزيارة”.

وأجاب عقيص ردًا على سؤال: “لا نؤمن بأن كل منطقة أو حزب عليه أن يحضّر للحرب بمفرده لان هذا المنطق يخدم اللادولة ولا أحد يملك الامكانات”، محذّرًا من أنه “في حال وقعت الحرب لا احد يستطيع الصمود 24 ساعة”.

واعتبر، أن “المطلوب اليوم التشديد على تطبيق القرار 1701.”

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