لماذا زار وفد الجامعة العربية لبنان؟

أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى الاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة مع السعودية ودول خليجية أخرى، مؤكداً أن الجامعة العربية تسعى لمعرفة ما إذا كان الجانب اللبناني سيساهم في اتخاذ خطوة مبدئية تجاه حل الأزمة.

وقال في حديث له إن ما خلص إليه في ختام هذه الجولة مع القيادات اللبنانية أن الجميع متمسك بعلاقة طيبة وصحية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا.

وأضاف: “لا توجد ممانعة من أن يقوم لبنان باتخاذ هذه الخطوة، رغم وجود ضغوط وتعقيدات داخلية، حالت حتى الآن دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية”.

ونفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية التقارير التي تحدثت عن لقاء وفد الجامعة مع ممثلي حزب الله، مؤكدا أنه لم يلتق أي ممثلي لأحزاب في لبنان، بخلاف المسؤولين في البلاد.

وأوضح قائلاً: “حرصت على عدم تسمية هذه الزيارة وساطة أو مبادرة، بل هي جهد من الأمانة العامة بقيادة الأمين العام لكي نستطلع حل هذه الأزمة حتى لا تترك دون حل، وبالتالي تضاف إلى سلسلة من التراكمات السلبية في علاقات لبنان مع محيطه العربي، وتحديدا في محيطه الخليجي (…)”

وأشار الى أنه “سيعرض المواقف اللبنانية على الأمين العام الجامعة العربية، ونرى في ضوء ذلك كيف نتصرف في هذا الوضع، مثل التواصل مع الجانب السعودي والدول الأخرى المعنية”.