الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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لماذا لم يصدر بيان عن اجتماع باريس.. توضيح من سفراء الدول الخمس

منذ ساعة واحدة
علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

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استقبل رئيس حكومة تصربف الأعمال نجيب ميقاتي سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعًا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني وهم: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي، نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان.

خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا، أكد السفراء أن “عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مشددين على “أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة”.

وشدد السفراء “على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم”.

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