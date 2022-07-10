لما فقيه: الكلام عن دفع اموال مقابل توطين السوريين ليس صحيحا

اكدت مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه ان الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي، وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا.

ولفتت فقيه في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي آي” الى ان المقال المنشور كان عن كيفية مساعدة الدول للبنان في موضوع اللاجئين واليوم يقال انه في لبنان النازح السوري يأخذ من حق اللبناني وفعلا النازح في الخيمة لا يأخذ من درب اللبنانيين واللبناني يأخذ حقوقه من دولته، وقصدت ان يتم رفع عدد السوريين الذين سيجري توطنيهم في لبنان.

واشارت فقيه الى ان الاموال التي قدمت في لبنان للنازحين اتت عبر سياسة دول تريد تقديم المال في لبنان ولا يمكن للمفوضية اتخاذ قرار لصرف هذه الاموال في سوريا.