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لمتابعة النقاش ببند حصر السلاح... مجلس الوزراء يجتمع في قصر بعبدا غداً!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 8:44 مساءً
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا (رويترز)

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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2025/8/7 جلسة في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة 2025/8/5.

وقررت الحكومة، الثلاثاء، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري.

وفي ختام جلسة وزارية استمرت عدة ساعات، كشف رئيس الوزراء، نواف سلام، في مؤتمر صحفي أنه تقرر “تأجيل البت ببند حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة يوم الخميس المقبل”.

وأضاف أنه “تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.

من جانبه، قال وزير الإعلام بول مرقص، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن “وزيري الثنائي الشيعي قد انسحبا من جلسة مجلس الوزراء لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح”.

وبين أن “جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، مخصصة لاستكمال البحث في بند حصر السلاح”.

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