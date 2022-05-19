لمحبي البحر في أيار.. طقس السبت حار!

يؤثّر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح حول معدلاتها الموسمية قبل ان يتحول الطقس الى حار قليلا السبت ومتقلب مع احتمال أمطار يوم الأحد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و٢٢ درجات.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً وتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس حار قليلا قليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٩ و٣٠ درجة ساحلا وبين ١٠ و٣١ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.