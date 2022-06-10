لمرضى غسيل الكلى… هذه البشرى لكم

طمأن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو في حديث عبر “إذاعة لبنان”، إلى أنّه “وقّع صباح اليوم وتسلم بضاعة ومستلزمات لغسيل الكلى من شركتين”، مؤكداً “اننا لن نترك مرضى غسيل الكلى، فالمستلزمات متوافرة ومدعومة والجهات الضامنة ملتزمة توجيهات وزارة الصحة، ولكن ثمة بعض المشاكل المالية ولا سيما بالنسبة الى أموال الشركات الموردة، والكرة في ملعب مصرف لبنان”.

وأضاف الحلو: “بالنسبة الى الفحوص، اجتمعت بالاطباء والجمعيات ونقابة المستشفيات ولا يمكن القيام بكل الفحوص، بل على الطبيب ان يقدر ما هو الفحص الاساسي واللازم”.

ونبه الحلو اللبنانيين الى ان “كورونا لم تنتهِ والاعداد تزداد”، داعياً الى “عدم نزع الكمامات والعودة الى التدابير الوقائية، في وقت اقفلت الغالبية الساحقة من مستشفيات لبنان اقسام كورونا”.