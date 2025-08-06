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لمعالجة أزمة السير في بيروت والمناطق اللبنانية... الرئيس سلام يطلق خطة عاجلة!

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 7:15 مساءً
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع في السراي الحكومي لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع في السراي الحكومي لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الدرك العميد جان عوّاد، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي، ورئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، وممثل وزارة الداخلية الرائد درغام طربيه.

جرى خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال.

وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها:
•تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس؛
•إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت؛
•تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية؛
•البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية؛
•وضع خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره أحد التحديات اليومية الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم.

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