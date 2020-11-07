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لمكافحة التهريب … آلتا “سكانر” هبة من إيطاليا لجمارك بيروت

منذ 8 دقائق
الجمارك اللبنانية

الجمارك اللبنانية

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غادرت صباح اليوم من ميناء تشيفيتافيكيا في إيطاليا، باخرة تابعة للبحرية الإيطالية تحمل آلتي مسح ضوئي (سكانر)، هبة لجمارك بيروت. وبذلك تكون إيطاليا استجابت لطلب الجمارك اللبنانية بتقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، للكشف عن البضائع ومكافحة التهريب والمساعدة في التحصيل الضريبي.

وقال بيان لدائرة التعاون التابع لوزارة الخارجية الإيطالية: “إيطاليا تستجيب لطلب الجمارك اللبنانية، وتقدم آلتي مسح ضوئي، تساعدان السلطات الجمركية في الكشف على البضائع وتسهيل مهامها”.

وأشرفت السفيرة اللبنانية في روما ميرا ضاهر على تحميل الهبة، وقالت ل”الوكالة الوطنية للاعلام”: “أشكر للحكومة الإيطالية والشعب، كل ما يقدمونه من عون وتضامن حقيقي مع لبنان”.

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