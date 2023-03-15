لمكافحة الجريمة المنظّمة.. دورة تدريبية لضباط وقضاة بالتعاون مع السفارة الأميركيّة

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه “في إطار التعاون بين قوى الأمن الداخلي ومكتب انفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية (INL) ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) في السفارة الاميركية في لبنان، أقيمت في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون دورة تدريبية بعنوان “مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود” وذلك خلال الفترة الممتدة من 27-2-2023 لغاية 3-3-2023.

وتولّى الأعمال التدريبية كل من Ian Hallenius، Steve Schaefer وMay Motlagh، وتابع الدورة 22 ضابطاً وعنصراً وعدداً من القضاة وتضمنت المواضيع التالية:

-تعريف عن طبيعة عمل مكتب الـ (FBI)

– ادوات التحقيق، وتقييم المعلومات.

-الامن السيبراني، والجرائم المنظمة، Darknet

– جمع الادلة وقدرة الوصول اليها بالإضافة الى تقنيات التحقيق وتحليل الوثائق.

وفي الختام وزعت الشهادات على المشاركين”.