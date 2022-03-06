“الزراعة” تمنع تصدير المواد الزراعية.. والسبب؟

لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى ان الوزارة ستعمل على منع تصدير المواد الزراعية وغيرها في محاولة لمنع تفاقم الازمة مع استمرار الحرب في اوكرانيا، مشيراً الى انه اول الداعمين لقرار زراعة القمح الطري في لبنان لتأمين القوت اليومي للبنانيين.

وفي حديث إذاعي، أكد الحاج حسن على ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي يسير بشكل سريع، آملاً في ان يتم الاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليتبرهن للجهات المانحة مدى جدية لبنان.

وعن بيان وزارة الخارجية حول الازمة الاوكرانية – الروسية، اوضح الحاج حسن ان مواقف كهذه يجب ان تناقش في مجلس الوزراء، واضاف: من حقنا الاعتراض.