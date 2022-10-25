"لن نخضع للضغوطات"..اللواء ابراهيم: إعادة النازحين إلى سوريا واجب علينا

أشار المدير العام للأمن العام اللواء “عباس ابراهيم” إلى “أننا لا نريد للشعب السوري ان يخسر ارضه وتاريخه”، مشددًا على “أنّ اعادة النازحين واجب علينا ولسنا مستعدين لخسارة سوريا”.

كلام ابراهيم جاء خلال مؤتمر صحافي شرح فيه آلية عودة النازحين السوريين الطوعية الى بلادهم.

وإذ أكّد “أننا لن نخضع للضغوطات في هذا الملف، لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً” قال ابراهيم: “لن نُجبر أي نازح على العودة، وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان”.

في السياق عينه، أضاف: “أجزم بعدم تعرّض أي من النازحين الذين سبق وعادوا الى وطنهم لأية اساءة”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتم معه من قبل الكثيرين وعلى رأسهم منظمات انسانية ومنظمات تدعي الانسانية”، موضحًا أنه “لدينا 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية للنازحين السوريين”.

كما أوضح أن هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودين حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017، مؤكدًا أنّ “لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات لذلك يجب معالجته”.

في سياق آخر، أكّد ابراهيم أن العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة رغم كل ما يقال.