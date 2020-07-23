لودريان إلى الضاحية… ودياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت معلومات صحفية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف ودريان إلى الضاحية الجنوبية وتحديداً إلى حارة حريك حيث سيلتقي رئيس مؤسسة عامل ومعلومات غير مؤكّدة تتحدّث عن أنه قد يلتقي مسؤولين في “حزب الله”.

في سياق متصل، وعلى ضوء لقاء رئيس الحكومة حسان دياب بلودريان، قال دياب: “لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة”.

وأضاف: “أنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم وأنجزنا إصلاحات عدّة وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولاً زمنيّاً بباقي الإصلاحات ونريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد ومستمرّون بالإصلاحات بشفافية”.

وتابع: “أقرّينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة الماليّة وأسبابها وخلفيّاتها لأننا حريصون على الشفافية”.