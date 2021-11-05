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لودريان: استقرار لبنان أمر حاسم للمنطقة

5 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 12:36 مساءً
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على “اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية، “جميع الأطراف وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان”، مشددا على أنه “أمر حاسم للمنطقة”.

ورأى لودريان أن “فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية”. وقال: “يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات”.

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