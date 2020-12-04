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لودريان للاغتراب اللبناني: لبنان على مشارف الانهيار

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 5:39 مساءً
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دوريان رسالة الى الاغتراب اللبناني أكد فيها على دعم فرنسا الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة والتي يقف فيها لبنان على مشارف الانهيار على حد تعبيره.

ودعا المغتربين اللبنانيين الى الاستمرار بالقيام بدورهم الحيوي وحثهم على دعم وطنهم من خلال إرسال المساعدات للشعب اللبناني عبر منصتين مخصصتين لدعم لبنان من قبل الامم المتحدة والمؤسسة الفرنسية للدعم بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية.

وقد أكد أيضا بأن فرنسا لم تتأخر يوما عن الوقوف الى جانب لبنان وبالاخص بعد انفجار الرابع من آب من خلال مواقفها وتقديمها مساعدات فورية في مختلف الأصعدة ومع المتابعة السياسية المستمرة.

وتأتي هذه الرسالة من وزير الخارجية الفرنسي ردًا على الخطاب المشترك الذي أرسل الى الخارجية الفرنسية من قبل مجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا (HALFA)ومجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) ومجلس الاغتراب اللبناني في بلجيكا.

وفي معرض رسالته أكد لودوريان على حتمية التزام الطبقة السياسية بإجراء الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد.

وختم وزير الخارجية الفرنسي بتأكيد وقوف فرنسا الدائم الى جانب الشعب اللبناني.

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