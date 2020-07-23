لودريان لم يحمل أيّ خطة مساعدة فرنسيّة للبنان… ورسالة من عون إلى نظيره

عون - لودريان
عون - لودريان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت مصادر مطّلعة على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هناك اهتمام بلبنان وبالإصلاحات تحديداً التي يتابعونها باهتمام والجانب الفرنسي يشجّع موضوع التفاوض مع البنك الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن لودريان لم يحمل أيّ خطة مساعدة فرنسيّة من ماكرون للبنان والأهمّ بالنسبة لفرنسا هي الإصلاحات وربط لودريان موضوع “سيدر” بالإصلاحات حيث قال لعون إنّ أموال “سيدر” قائمة وتنتظر استكمال الحكومة اللبنانية الإصلاحات.

وحمّل لودريان عون رسالة من رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعزيز العلاقات الفرنسيّة – اللبنانيّة وبدوره حمّل عون لودريان رسالة إلى ماكرون.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بلدية الحدت: محاضر ضبط بحق كل مخالف لوضع الكمامة في وسائل النقل العمومية

بلدية داربعتشار: ممنوع الدخول الى المحال كافة في البلدة من دون ارتداء الكمامات

الأمن العام ذكر بوجوب الابلاغ عن اي تلاعب بسعر صرف الدولار

لودريان إلى الضاحية… ودياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء